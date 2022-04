Roma, Mourinho col Bodo/Glimt ha già dato: "L'esperienza più brutta della mia carriera"

vedi letture

"È la prima di due, ma è già a eliminazione diretta". José Mourinho rivede i fantasmi del Bodo/Glimt e ne parla a Sky: "Abbiamo avuto un'esperienza brutta - dice lo Special One ricordando il 6-1 subito dalla Roma nella fase a gironi della Conference League - nel mio caso posso dire la più brutta di sempre. È stato un risultato storico, nel senso negativo del termine. Conosciamo la squadra, l'ambiente, il campo, le difficoltà, e non possiamo trovare scuse nel freddo o in altro. Dobbiamo andare in semifinale, la prossima settimana avremo lo stadio esaurito in casa: dobbiamo dimenticare la Serie A per questa partita e dare tutto quello che abbiamo domani".