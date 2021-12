Roma, Mourinho: "Felice solo per la vittoria, importante evitare un turno a febbraio"

Il tecnico della Roma José Mourinho ha commentato ai microfoni di Sky il successo sul CSKA Mosca in Conference League.

E’ andata nel modo migliore: può essere una buona iniezione di fiducia per voi?

“Non possiamo creare problemi per noi stessi. Non è possibile vincere 2-0 dopo 45 minuti e poi perdere un sacco di palloni e stare bassi. I due gol sono inaccettabili. Sono felice perché abbiamo vinto perché lo Zorya ha fatto il suo, ma è l’unica cosa che mi piace di stasera”.

Come ha visto Borja Mayoral?

“Una delle poche cose che mi sono piaciute. Il gol è bellissimo, ma mi è piaciuto anche il lavoro che ha fatto. Non mi sorprende, perché è un ragazzo che lavora sempre”.

Quanto è importante aver evitato un turno a febbraio?

“Non abbiamo la rosa per giocare due partite in più. Non era una cosa che noi potevamo controllare: siamo stati fortunati, perché due partite in più a febbraio sarebbe stata una cosa di cui non abbiamo bisogno”.