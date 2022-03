Roma, nessun ricorso per Mourinho e Tiago Pinto: il club tende la mano alla giustizia sportiva

La Roma, dopo le squalifiche rimediate da Jose Mourinho, Nuno Santos e Tiago Pinto, ha deciso di non presentare alcun ricorso, tendendo una mano alla giustizia sportiva. Il club giallorosso non è comunque contento del trattamento che gli ha riservato il giudice sportivo, visto che secondo la società alcune frasi che sono state attribuite all'allenatore e al dirigente sono "prive di fondamento", ma nonostante questo ha chiuso la questione, con il tecnico portoghese che non sarà dunque in panchina per la gara contro l'Atalanta, dopo aver scontato il primo turno di squalifica contro lo Spezia.