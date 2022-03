Roma, niente conferenza stampa pre Atalanta per Mourinho: il tecnico sarà squalificato

Domani, alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, il tecnico della Roma, Jose Mourinho non parlerà in conferenza stampa. L'allenatore giallorosso non presenterà dunque la sfida contro i nerazzurri per via della squalifica ricevuta dopo la gara contro il Genoa, con il portoghese che sconterà proprio con i bergamaschi il secondo e ultimo turno di stop.