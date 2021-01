Roma, no a Reynolds per l'alta commissione chiesta dall'agente? No comment di Tiago Pinto

Come vi comporterete con le commissioni? È vero che non pagare un milione di commissioni all'agente di Reynolds ha influito sull'affare? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Tiago Pinto, nuovo direttore generale della Roma che nel corso della conferenza stampa di presentazione ha risposto così: "Innanzitutto non vorrei parlare del passato, ho il massimo rispetto per chi ha occupato questa posizione in passato alla Roma. Non parlerò di nessun caso nello specifico. Gli agenti fanno parte del mercato, onoreremo tutti i nostri impegni. Dedicheremo la giusta attenzione a questo tema".

Reynolds nelle prossime ore verrà tesserato dal Benevento, un'operazione definita in sinergia con la Juventus (qui i dettagli).

