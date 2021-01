Roma, Pellegrini: "Brutta settimana, non ci nascondiamo. Ma la vittoria deve portare serenità"

vedi letture

Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della Roma, dopo la vittoria (con gol decisivo) contro lo Spezia è intervenuto ai microfoni di Roma Radio: "Questa squadra ha passato una brutta settimana, con due sconfitte che non dovevano esserci, non c'è modo di nascondersi. Ma abbiamo un'identità e anche oggi l'abbiamo dimostrato. Nelle difficoltà, negli errori difensivi e offensivi. Se avessimo fatto più gol saremmo stati più attenti anche dietro".

Cos'è lo spirito di squadra?

"Lo spirito di squadra è capire che nessuno di noi può vincere o perdere da solo, quando qualcuno fa un errore è sempre colpa di tutti. Se vogliamo migliorarci e fare qualcosa di grande dobbiamo farlo tutti insieme".

La Roma è terza e per l'opinione pubblica sembrava fosse in zona retrocessione. Ora arriva serenità?

"Penso che questa vittoria debba dare un po' più di serenità, visto che ora abbiamo una settimana piena. Capisco tutto l'umore che c'è fuori perché il derby soprattutto e la Coppa Italia sappiamo cosa possono significare. Ma noi dobbiamo pensare partita dopo partita per cercare di vincerle tutte e restare lì dove siamo adesso".

Cosa si può fare per far tornare un po' di serenità alla difesa?

"Se i nostri difensori hanno commesso un errore probabilmente è perché io ho sbagliato il pressing e loro hanno dovuto forzare una giocata. Un errore può starci da parte di tutti. Dovremo rivedere e rivalutare la partita per capire quali siano stati gli errori. Non mi preoccupa l'errore individuale, non è un problema. Ma bisogna remare tutti verso lo stesso obiettivo".