Roma, per un Hermoso che arriva c'è un Smalling che parte: fatta con l'Al-Fayha

Stando a quanto scrive Fabrizio Romano, è praticamente definita la cessione di Chris Smalling: l’ex giocatore del Manchester United saluta la Roma ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura all’Al-Fayha

Smalling, infatti, ha firmato stasera il contratto che lo legherà al club dell’Arabia Saudita per due anni. Ora la palla passa a Ghisolfi, che dopo Hermoso deve decidere se prendere un altro centrale difensivo o terminare così il calciomercato estivo giallorosso.

Il comunicato che ha annunciato l'arrivo di Hermoso

"L'AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Mario Hermoso". Così il club giallorosso ufficializza l'arrivo del difensore svincolato che sceglie la maglia numero 22. Ecco il resto della nota: "Difensore mancino, classe 1995, vanta più di 300 presenze da professionista nel ruolo di centrale ed anche come terzino sinistro. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, ha militato inoltre nel Real Valladolid e nell’Espanyol per poi vestire la maglia dell’Atletico Madrid. Nella squadra guidata da Simeone è rimasto per cinque stagioni, vincendo la Liga 2020-21 e giocando anche in Champions League. Ha scelto la maglia numero 22 ed è il diciottesimo calciatore spagnolo della storia giallorossa a far parte della rosa di prima squadra. Benvenuto a Roma, Mario!".