Roma, Pinto prende tempo per la porta con l'ok di Mou: Donnarumma la chiave

Rui Patricio è il portiere che da un mese Tiago Pinto ha individuato per l'avvicendamento nella porta della Roma ma sta aspettando a compiere il passo decisivo per provare a trovare un'alternativa magari più giovane o anche di maggiore blasone. Livakovic della Dinamo Zagabria piace e verrà seguito all'Europeo, ma in realtà si attende di vedere come si evolverà la vicenda Donnarumma che darà il via a un domino. Lloris, Navas, Rico e Ter Stegen sono tutti portieri che potrebbero innescare un sacco di cambi nelle porte dei top club e a costi ragionevoli. Mourinho ha dato l'ok, aspetterà. A riportarlo è il Corriere dello Sport.