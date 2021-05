Roma, presto un incontro fra Tiago Pinto e l'agente di Dzeko. Decisivo il parere di Mourinho

vedi letture

Il Tempo oggi in edicola fa il punto su Edin Dzeko: la prossima settimana il suo agente, Alessandro Lucci, incontrerà Tiago Pinto per parlare del futuro del bosniaco. Sarà determinante il parere di José Mourinho, che dovrà decidere se puntare sul centravanti ex City. Il portoghese non ha ancora chiamato alcun calciatore, volendo aspettare la fine della stagione.