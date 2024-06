Roma, pronta una vera e propria rivoluzione: in tredici potrebbero presto partire

Mezza Roma cerca squadra. Lo sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui sarebbero almeno 13 i calciatori destinati a lasciare il club giallorosso nella prossima finestra di mercato. Tanti elementi hanno deluso le aspettative e non rientrano nei piani di Daniele De Rossi, che in settimana dovrebbe apporre la sua firma sul contratto che lo legherà ai capitolini fino al 2027. Tra coloro che sono destinati a fare i bagagli c'è Rui Patricio, portiere scalzato da Mile Svilar e in procinto di partire a parametro zero.

Manovre anche in difesa: Dean Hujisen saluterà per rientrare alla Juventus, Rasmus Kristensen non verrà riscattato dal Leeds. Via anche Leonardo Spinazzola che saluterà a parametro zero, mentre si cercano acquirenti per Rick Karsdorp e Chris Smalling. Ha da tempi i bagagli pronti anche Renato Sanches, vero flop dell'ultima stagione, potrebbe partire anche Houssem Aouar.

Da definire anche il futuro di Nicola Zalewski, scivolato indietro nelle gerarchie; traffico anche in attacco, da gestire i rientri di Ola Solbakken e Andrea Belotti, che rientreranno dai rispettivi prestiti. Sardar Azmoun può finire al Siviglia, ai saluti anche Romelu Lukaku che tornerà al Chelsea per poi partire nuovamente. E attenzione al futuro di Paulo Dybala, con Josè Mourinho che lo vorrebbe al Fenerbahce.