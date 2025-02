Roma, protesta ufficiale alla UEFA: i Friedkin sostengono Ranieri dopo il caos arbitrale

vedi letture

La Roma alza la voce. Dopo l’arbitraggio controverso della gara contro il Porto, la proprietà Friedkin ha deciso di rompere il silenzio e schierarsi apertamente con Claudio Ranieri. Il tecnico giallorosso nel post-partita non ha, infatti, risparmiato critiche al designatore arbitrale Roberto Rosetti e alla direzione del tedesco Stieler, ricevendo subito il sostegno del club.

I Friedkin, si legge sulla versione online de La Gazzetta dello Sport, hanno espresso la loro vicinanza con una telefonata diretta all’allenatore, condividendo il malumore già emerso nello spogliatoio e tra i tifosi. Questa volta, però, alle parole seguiranno i fatti: il club capitolino ha scelto di agire per vie ufficiali, inviando alla UEFA una lettera formale di protesta.

L’obiettivo è portare all’attenzione del palazzo del calcio europeo gli episodi ritenuti determinanti nel corso della partita: dal mancato cartellino rosso a Varela per il fallo su Dybala alla gestione discutibile dei cartellini, che ha lasciato la squadra pesantemente condizionata in vista del ritorno. Cristante e Saelemaekers saranno assenti per squalifica, mentre altri cinque giocatori giallorossi si trovano ora in diffida.

Ma le conseguenze potrebbero non fermarsi qui. La Roma osserva con attenzione l’evolversi della situazione legata a Ranieri, che rischia una sanzione per le dichiarazioni rilasciate dopo la partita. Il club, tuttavia, appare determinato a far valere le proprie ragioni, mettendo in discussione non solo la direzione arbitrale ma anche le scelte del designatore Rosetti, già contestato in passato, come nella finale di Europa League del 2023 contro il Siviglia.

La proprietà texana ha scelto la linea dura, sostenendo squadra e allenatore in un momento delicato, con l’obiettivo di proteggere la Roma e farsi sentire nelle sedi competenti.