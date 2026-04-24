Ufficiale Roma-Ranieri, è finita. Il comunicato: "Il club verrà sempre al primo posto. Fiducia in Gasperini"

Adesso è ufficiale: Claudio Ranieri e la Roma si sono separati. Questo il comunicato ufficiale pubblicato dalla Roma: "L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato.

Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita.

L’AS Roma verrà sempre al primo posto.

Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia".