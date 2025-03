Roma, Ranieri: "Orgoglioso di questi ragazzi, hanno lottato come leoni senza arrendersi"

“Difficile dire su due piedi se l’Athletic ha meritato il passaggio del turno. È stato meritato perché hanno saputo approfittare dell’uomo in più. Abbiamo giocato per molti minuti in 10 contro 11, sapevamo che sarebbe stata una partita dura. Ci eravamo preparati per poter contrattaccare azione su azione, ma naturalmente non sempre ci siamo riusciti”. Il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-1 contro l’Athletic Club che è costata l’eliminazione dall’Europa League: “Abbiamo fatto il possibile, tutto ciò che ci è stato permesso di fare. Però non posso dire che loro abbiano meritato del tutto. Hanno segnato tre gol, noi solo uno. Per cui, onore ai vincitori”.

“Si riparte scendendo in campo con l’obiettivo di fare più punti possibili da qui alla fine. Per quanto riguarda la squadra, sono orgoglioso di questi ragazzi perché, nonostante le grandi difficoltà, hanno lottato come leoni, aiutandosi l’un l’altro e senza mai arrendersi. Quello che chiedo sempre è la prestazione, e se devo analizzare la loro prova, posso solo dire che è stata di alto livello. - prosegue Ranieri come riporta Vocegiallorossa.it - Il risultato non è arrivato, ma fa parte dello sport. Ho detto anche ai ragazzi di pensare a chi si prepara per quattro anni per un evento e poi magari commette un errore. Noi non abbiamo sbagliato, e tra tre giorni avremo già un’altra partita, un’altra occasione per rimettere le cose a posto”.

Spazio poi all’espulsione di Hummels che ha condizionato la partita: “È stato sfortunato, se l’ho fatto giocare è perché lo reputavo pronto. È stato sfortunato, forse lento perché doveva far girare palla sulla sinistra, capita. È un errore che capita, da uno come lui forse non te l’aspetti, peccato. - continua ancora Ranieri - Dubbi sul rosso? Se fossimo andati noi in contropiede in quel modo, avremmo avuto l’espulsione o no? Io non ho dubbi. Per me l’espulsione è netta, perché erano in due in contropiede ed è stato commesso un fallo evidente per fermarli. Quindi, nulla da dire sull’arbitro. Ha arbitrato bene, con personalità".

Infine Ranieri spiega perché ha sostituito Dybala: “Era bello stanco, era bello stanco, mi ha detto di tenere duro finché poteva e poi l'ho cambiato”.