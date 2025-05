Roma, rispunta il nome di Terzic per la panchina: possibile incontro nei prossimi giorni

La Roma avrebbe volentieri puntato su Cesc Fabregas per la prossima stagione e per un progetto pluriennale, ma il Como vuole trattenere lo spagnolo e ha le risorse economiche per accontentarlo in tutto e per tutto. Chissà se, qualora dovesse palesarsi l'Inter, i lariani riusciranno a convincere l'ex centrocampista a rimanere per un'altra annata.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, uno dei nomi che è tornato in auge per la panchina giallorossa è quello di Edin Terzic, già finito nel mirino della dirigenza per il dopo Ivan Juric, prima di virare poi su Claudio Ranieri. Il quotidiano sostiene che nei prossimi giorni, tra giovedì e venerdì, ci sarà un incontro tra la società e l'ex allenatore del Borussia Dortmund.

Intanto c'è da registrare nelle scorse settimane un ultimo tentativo disperato da parte dei Friedkin di convincere Claudio Ranieri a fare retromarcia. Non c'è stato spazio però per nessun tipo di ripensamento, visto che il tecnico di Testaccio vuole dare una mano alla Roma in un'altra veste dopo un girone di ritorno ai limiti della perfezione, che ha permesso ai capitolini di sfiorare la qualificazione alla prossima Champions League, sfumata solo all'ultima giornata con la vittoria della Juventus a Venezia, che ha reso vano il 2-0 contro il Torino dei giallorossi.