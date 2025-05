Roma, Saelemaekers attende di conoscere il proprio futuro: per il Milan vale 20 milioni

L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla situazione di Alexis Saelemaekers: in prestito dal Milan, a fine stagione dovrà tornare in rossonero. Finora, Roma e Milan non hanno trovato l'accordo per la permanenza in giallorosso di Saelemaekers. I rossoneri lo valutano 20-22 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dai capitolini. Bisognerà comunque prima aspettare i cambi in panchina dei due club, che andranno a influenzare le mosse delle due società. Intanto, il giocatore è pronto a tornare dal primo minuto proprio contro il Milan.

Queste le parole di Ranieri sul belga:

"Con il fatto che Soulè si è adattato bene su quella fascia, e Saelemaekers aveva fatto una combinazione con Dybala meravigliosa, perché si scambiavano la palla a 2000 all’ora, creavano dei problemi all’avversario, mancandogli Dybala ho visto che non era più lo stesso. E allora ho cercato di cambiare e di dare un qualcosa in più. Ma Alexis è sempre nella mia mente perché è un giocatore importante".

Saelemaekers nella stagione 2024-2025 ha disputato 20 partite in Serie A con la Roma (21 considerando un breve periodo al Milan), segnando 6 gol e fornendo 3 assist (alcune fonti indicano 4). Ha giocato un totale di 1312 minuti nel campionato italiano. Considerando tutte le competizioni, le sue presenze totali sono state 29, con 6 gol e 4 assist (secondo alcune fonti). Il suo contributo offensivo alla Roma è stato notevole in questa stagione.