Roma, scorie d’Europa: dopo la Coppa vince una volta ogni tre partite

vedi letture

La Roma si rigetta nel campionato dopo la sbornia europea e il rischio è quello di staccare mentalmente con il Bologna pensando a un all-in di coppa per provare a portare a casa un titolo e la qualificazione in Champions League. Fonseca in conferenza non è sembrato preoccupato. “I giocatori sanno l’importanza della gara di domani” ha spiegato il tecnico portoghese che è ben cosciente di come un’altro risultato al di fuori della vittoria taglierebbe la Roma dalla corsa al quarto posto, ora distante sette punti. Una differenza nata nelle ultime settimane e nel 2021 complice anche il percorso europeo dei giallorossi. Già, perché la Roma nelle 10 partite dopo l’impegno del giovedì è sembrata tutt’altro che impeccabile. Dodici punti conquistati sui 30 a disposizione: 3 vittorie (tutte arrivate dopo le gare dei gironi), altrettanti pareggi e 4 sconfitte (3 di queste dopo gli scontri nella fase a eliminazione diretta con Braga e Shakhtar). Insomma, l’Europa League dà e l’Europa League toglie allo stesso tempo, soprattuto quando il calendario non aiuta. Mai, infatti, i giallorossi hanno giocato il lunedì nonostante l’impegno del giovedì. Non succederà nemmeno stavolta, anzi. Ci saranno meno di 72 ore tra l’inizio della prima gara con l’Ajax e quella di oggi delle 18 con il Bologna. Poco tempo a disposizione per preparare la gara e per questo la Roma ha preferito dormire in Olanda e fare scarico ad Amsterdam, tornando solo successivamente a Trigoria dove ieri si è sostenuta la rifinitura, unico vero allenamento di preparazione alla gara. Ecco che i cambi allora sono annunciati, soprattutto dopo i forfait di Spinazzola, Smalling e Cristante, quest’ultimo squalificato. “I calciatori non sono macchine” ha avvertito il tecnico in conferenza che studia un turn over mirato comunque a non abbassare troppo la competitività perché la volontà è quella di non mollare nulla: né in campionato né in coppa.