Roma, si accelera con le cessioni: Karsdorp ad un passo del Besiktas di Immobile

La Roma sta cercando di piazzare gli esuberi, per poi tornare alla carica per gli ultimi colpi estivi da regalare a De Rossi. Tra i giocatori fuori dai piani giallorossi figura certamente Rick Karsdorp, legato al club dei Friedkin ancora olandese da un anno di contratto a circa 4 milioni lordi e attualmente fuori rosa. Fin dal primo giorno della preparazione ha sempre lavorato da solo e non è partito per il ritiro in Inghilterra, in attesa di trovare una sistemazione.

Da poco ha anche cambiato procuratore, ritornando con l’agenzia che lo seguiva in passato e che avrebbe trovato - stando al Corriere di Roma - un accordo col Besiktas (dove troverebbe l’ex laziale Immobile). Dopo aver rifiutato tutte le destinazioni - dall’AEK Atene al Trabzonspor - che gli si sono presentate, sembra essersi convinto ad accettare la corte della società turca.

Sistemata la parte relativa al giocatore, il Besiktas dovrà trovare l’intesa con la Roma. Impresa non complicata, perché su entrambi i fronti c'è la ferra volontà di chiudere con la fumata bianca. Il club con Immobile al centro dell'attacco necessita di un rinforzo sulle corsie esterne, mentre i giallorossi devono liberarsi quello che è a tutti gli effetti un corpo estraneo alla squadra.