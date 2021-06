Roma, Smalling non è intoccabile per Mourinho: l'Everton ha chiesto informazioni

Chris Smalling e un posto nella Roma che potrebbe essere non del tutto al sicuro. Secondo quanto racconta Sky Sport, infatti, Jose Mourinho non ritiene intoccabile il difensore che ha avuto anche nella sua precedente esperienza al Manchester United e, in caso arrivi un'offerta giusta, potrebbe dare il via libera per la sua cessione dato che cerca un centrale con caratteristiche differenti. L'Everton si è informato sul suo conto con la società giallorossa.