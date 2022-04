Roma, sospiro di sollievo: escluse lesioni per Gianluca Mancini. L'esito degli esami

vedi letture

Sospiro di sollievo per le condizioni fisiche di Gianluca Mancini. Il difensore della Roma che s'è infortunato ieri, durante la sfida di Conference League contro il Bodo/Glimt, s'è sottoposto e esami che hanno escluso lesioni. Per il centrale della Nazionale trauma contusivo al ginocchio destro: Mancini non ci sarà contro la Salernitana, ma già per il match dell'Olimpico di Conference League dovrebbe tornare a disposizione.