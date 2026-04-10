Roma, Soulé: "Vittoria importantissima dopo il ko di San Siro. Champions, ci siamo anche noi"
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Matias Soulé, trequartista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita vinta contro il Pisa. L'argentino si è reso protagonista di un assist per il 3-0 di Malen:
"Vittoria importantissima dopo il ko di San Siro. Dovevamo rialzarci, l'abbiamo fatto giocando il nostro calcio. Ci alleniamo tutti i giorni per migliorare l'intesa e credo che questa sia la strada giusta. Dobbiamo migliorare tanto".
Corsa alla Champions aperta
"Mancano 6 partite, sono tutte finali per noi. Vogliamo andare in Champions. Non è stato un momento facile ma dopo San Siro abbiamo vinto una partita importante".
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