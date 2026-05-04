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Roma, striscione contro i Friedkin in Curva Nord: "Siete la peggior proprietà della nostra vita"
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In un momento molto delicato per la Roma, che sta vincendo 3-0 il primo tempo in casa contro la Fiorentina e insegue il quarto posto occupato dalla Juventus, è comparso uno striscione contro i Friedkin in Curva Nord. Non è un pensiero di tutto il tifo organizzato, visto che il cuore pulsante dei sostenitori giallorossi è in Curva Sud, ma è comunque un contenuto che crea dibattito: "È ora che vi si dica, siete la peggior proprietà della nostra vita. Friedkin out!".
Intanto l'Olimpico ha risposto presente e ha ripagato le attese. Sono 61.307 gli spettatori che sono sugli spalti per assistere al match valido per la 35^ giornata di Serie A.
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