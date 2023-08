Roma su Marcos Leonardo, il Santos chiude: "Non è il momento di cedere. Via solo a gennaio"

vedi letture

La Roma insiste per Marcos Leonardo, ma dal Santos continuano ad arrivare, almeno pubblicamente, solo chiusure per la cessione dell'attaccante.

Questo il pensiero del neo dirigente Alexandre Gallo: "Per la situazione in cui ci troviamo, non siamo in condizione di fare affari. Per noi è un giocatore molto importante, un talento che ha fatto solo cose buone per il club. Negli ultimi 30 anni quale stella non è stata ceduta dal Santos? E' uno dei più grandi club venditori del mondo... Per farlo però ci deve essere un grande vantaggio economico ed il presidente in questo momento non è a proprio agio con la situazione finanziaria. E in questo momento abbiamo bisogno del giocatore. Una trattativa può esserci, ma solo per un addio al termine dell'anno (nella finestra di gennaio, ndr)".

"Vogliamo salvaguardare il giocatore, ma essendo chiuso il mercato in entrata c'è un tempismo sbagliato. Capisco la voglia del giocatore di giocare in Europa, ma nella vita esistono dei momenti e questo è quello di pensare al Santos".