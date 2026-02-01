Atletico Madrid scatenato: non solo Lookman, per l'attacco vicino Marcos Leonardo

L'Atletico Madrid sta recitando la parte del leone in questi ultimi giorni del calciomercato estivo. Oltre ad aver praticamente chiuso per Ademola Lookman dall'Atalanta, i Colchoneros stanno per regalare al tecnico Simeone un altro rinforzo per il reparto offensivo. Si tratta di Marcos Leonardo, in forza all'Al Hilal.

Stando a quello che riferisce Fabrizio Romano, le trattative sono in fase avanzata. Si lavora sulla base di un prestito con opzione di riscatto a 40 milioni di euro. In caso di fumata bianca, la formazione di Simone Inzaghi perderebbe un attaccante che fin qui in stagione ha segnato 14 gol in 24 partite. Da capire se verrà sostituito o meno: non è un mister che il tecnico di piacenza sia un estimatore di Moise Kean, già corteggiato in estate prima del rinnovo con la Fiorentina.