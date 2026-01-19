TMW
Roma, tegola Mario Hermoso: lesione di secondo grado all'ileopsoas contro il Torino
Lesione di secondo grado all'ileopsoas per il difensore Mario Hermoso. Secondo quanto raccolto da TMW, è questo il referto medico dello spagnolo all'indomani del suo infortunio nella gara esterna contro il Torino (è stato sostituito al 23' da Ghilardi).
L'altro infortunato Zeki Çelik ha riportato invece un problema muscolare al flessore.
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
