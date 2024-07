Roma, terza amichevole pre-campionato: le formazioni ufficiali del test con il Tolosa

vedi letture

La Roma scenderà in campo oggi alle 18 per la terza amichevole pre-campionato. La formazione di Daniele De Rossi, dopo aver vinto per 6-1 contro il Latina e pareggiato col risultato di 1-1 contro il Kosice, se la vedrà contro il Tolosa. Il match si disputerà a Trigoria a porte chiuse.

Sono note le formazioni ufficiali. Nel 4-3-3 di De Rossi il tridente sarà composto da Joao Costa, Dybala e Zalewski. In mediana spazio a Le Fée da perno centrale con Pisilli e Baldanzi ai suoi lati. In difesa Sangaré a destra, Angelino a sinistra e in mezzo la coppia Kumbulla-Ndicka. Ecco le scelte dei due tecnici.

ROMA (4-3-3): Svilar; Sangaré, Kumbulla, Ndicka, Angelino; Pisilli, Le Fée, Baldanzi; Joao Costa, Dybala, Zalewski.

A disposizione: Ryan, Boer, Smalling, Reale, Cama, Nardin, Feola, Bove, Darboe, Graziani, Abraham, Solbakken, Sugamele.

Allenatore: Daniele De Rossi

TOLOSA (4-3-3): Dominguez; Mawissa, Nicolaisen, Cresswell, Messali; Genreau, Canvot, Donnum; Aboukhlal, Gboho, Magri.

A disposizione: Lacombe, Aradj, Costa, Kamanzi, Saka, Zuliani, Skytta, Bangre, Lahmadi, Edjouma, Methalie, Wasba.

Allenatore: Carles Martinez Novell