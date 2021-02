Roma, Tiago Pinto: "Fiducia nei Friedkin e nel progetto, Fonseca super"

Il gm giallorosso 'Questo club ha un potenziale enorme'

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - "Ho fiducia nel progetto e di quello che i proprietari vogliono fare con il club. Sento molto la loro fiducia e penso che la Roma abbia un potenziale incredibile". Così Tiago Pinto, nuovo gm del club giallorosso, a Sport Tv. Il dirigente poi ha proseguito sul primo mese e mezzo vissuto nella Capitale: "L'inizio non è stato facile a causa del Covid, quando sono arrivato ero ancora contagiato. C'erano diversi problemi, inoltre c'era il mercato aperto e per questo l'adattamento non è stato facile". Nuovo endorsement pubblico, invece, per Fonseca: "Il suo sostegno nei miei confronti è stato spettacolare. È un grande allenatore, con molta esperienza. È un tecnico di classe internazionale". (ANSA).