Roma, Tiago Pinto: "L'ultimo mercato segnale ben preciso di quello che vogliamo fare"

Tiago Pinto, dg della Roma, ha parlato in conferenza stampa quest'oggi del nuovo indirizzo dato al club con il suo arrivo e l'acquisizione da parte del gruppo Friedkin, ben diverso da quello di Pallotta: "C'è stata una gestione con un proprio orientamento strategico e sono arrivati determinati risultati. Le valutazioni le lascio a voi o a chi ha competenze per farlo. Quello che posso dire che dal primo giorno che sono qui ci siamo trovati d'accordo sul fatto che il denaro non è tutto. Non è una corsa a chi spende di più. Dobbiamo essere rigorosi e disciplinati nello spendere denaro, siamo a disposti a fare investimenti. Conta la qualità di come si spende, non la quantità. Vogliamo prendere i calciatori giusti per far crescere la Roma e vincere titoli. Aggiungo solo che questo mercato abbia lanciato un segnale preciso e un esempio di quello che vogliamo fare. Sappiamo le difficoltà che c'erano eppure abbiamo preso due calciatori che corrispondono al profilo del nostro progetto".