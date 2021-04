Roma, Veretout: "Giocato con il cuore. Europa League? Faremo di tutto per arrivare in finale"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di Roma TV, il centrocampista giallorosso Jordan Veretout commenta così il pareggio ottenuto con l'Atalanta:

Le mie condizioni fisiche?

“Quando giochiamo riprendiamo ritmo, è normale. Dopo un mese non si può essere al massimo, sto bene e continuo a lavorare”.

La gara con l'Atalanta?

"Abbiamo giocato con il cuore contro l'Atalanta, una squadra che gioca uomo contro uomo. Abbiamo preso dei rischi, nella ripresa però abbiamo alzato la testa e potevamo anche vincere la partita. Dobbiamo continuare così".

Giocare con un centrocampista in più?

"Per noi centrocampisti è sicuramente meglio avere un uomo in più alle nostre spalle, così possiamo salire per attaccare, ma anche quando giochiamo a cinque dobbiamo fare il massimo. Con un centrocampista in più è più facile”.

Il duello con Bruno Fernandes?

"Prima pensiamo alla sfida con il Cagliari, poi penseremo al Manchester United. Sarà una gara difficile, ma è una semifinale, è normale che lo sia. Abbiamo qualità e andiamo la per fare risultato, siamo la Roma e faremo di tutto per raggiungere la finale".