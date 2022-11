Roma, Volpato e il no alla Nazionale australiana: si è confrontato anche con Totti

vedi letture

Cristian Volpato ha tentennato di fronte alla telefonata del ct dell'Australia Arnold, che ha provato in tutti i modi a convocarlo per il Mondiale in Qatar considerando il suo doppio passaporto perché nato proprio in una cittadina vicino a Sydney. Il giocatore ha preso tempo, si è confrontato con le persone a lui vicine e probabilmente anche con Francesco Totti, che lo ha voluto fortemente nella propria neonata agenzia. Alla fine il sogno del fantasista romanista è quello di vestire presto la maglia azzurra, con Mancini che lo sta seguendo da vicino. L'idea è quella di poter giocare con l'Italia il Mondiale del 2026, con i tifosi che sperano soprattutto di poterci tornare, al Mondiale. A riportarlo è Il Giornale.