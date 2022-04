Roma, Zalewski: "Loro fortunati negli episodi, ma siamo sicuri di passare il turno in casa"

Nicola Zalewski, esterno mancino della Roma, ha parlato così nel dopo gara di Conference League dicendosi certo del passaggio del turno nonostante la sconfitta col Bodo/Glimt: “Le sensazioni sono molto positive, abbiamo controllato la gara fin dall’inizio. Loro hanno avuto molta fortuna dal punto di vista degli episodi, ma fra una settimana ci sarà una grande battaglia e siamo sicuri di passare il turno. - continua il giallorosso a DAZN - Loro sono più abituati di noi a giocare in questi campi di plastica e l’abbiamo notato con l’infortunio di Mancini che speriamo non sia serio. Questo campo ti porta a non giocare come sai e anche a infortuni che possono essere gravi. Io titolare? Sono molto contento e ringrazio mister, staff e compagni per l’aiuto che mi stanno dando e spero di ripagarlo nel miglior modo possibile".