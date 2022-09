Roma, Zaniolo migliora: possibile titolarità contro l'Atalanta il 18 settembre

Nelle scorse ore José Mourinho ha candidamente ammesso come alla sua Roma stia mancando particolarmente Nicolò Zaniolo. Il 22 giallorosso, scrive la Gazzetta dello Sport, nel frattempo sta lavorando duramente per provare a forzare i tempi del suo rinetro in campo: dopo aver tolto il tutore alla spalla, infatti, Zaniolo sta lavorando con la squadra e quasi certamente il 18 settembre contro l'Atalanta sarà titolare. L'idea di Mourinho, però, è quella di convocarlo già per la sfida di giovedì prossimo contro l'Hjk Helsinki in Europa League.