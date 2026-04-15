Romano: "Occhio al futuro di mister Vincenzo Italiano: piace molto a diverse big di Serie A"

Alla vigilia del ritorno della super sfida europea contro l'Aston Villa, il giornalista Fabrizio Romano si concentra sul futuro di mister Vincenzo Italiano, legato al Bologna da un contratto fino al 2027. Queste le sue dichiarazioni al suo canale YouTube:

"Occhio al suo futuro perché, nonostante dichiarazioni di continuità sulla panchina del Bologna, risulta essere molto apprezzato da diversi club importanti in Italia. Italiano ha un contratto fino al 2027, guadagna poco più di 3 milioni a stagione e ha rinnovato a maggio 2025. È un nome da tenere d'occhio qualora si inneschi un effetto domino sulle panchine, soprattutto in ottica nazionale. Quindi Italiano al Bologna sì, ma con un asterisco: piace molto a diverse squadre italiane".

I numeri di Vincenzo Italiano col Bologna

Al Bologna dall'estate 2024, Italiano ha ottenuto 45 vittorie, 27 pareggi e 28 sconfitte sulla panchina rossoblù. Sono 144 i gol segnati dai suoi, 119 quelli subiti. La media punti, invece, è di 1,62 punti a partita.