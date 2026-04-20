Romano sul futuro di Modric: "Luka per restare vuole garanzie sulla competitività del Milan"

Luka Modric resterà un'altra stagione al Milan? Ne ha parlato l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che in un video pubblicato sul suo canale YouTube ha fatto il punto della situazione sul futuro del centrocampista quarantenne. Questo un estratto della sua analisi:

"Intanto c’è un’opzione nel suo contratto e quindi non c’è bisogno di una trattativa per continuare insieme. Posso dirvi che il Milan i suoi passaggi li ha già fatti: a livello dirigenziale, li ha fatti con i compagni. Tutti al Milan stanno spingendo affinché Modric possa restare un’altra stagione e questo rimane il mood, nonostante nelle ultime settimane si è complicata la stagione del Milan. Questo non ha turbato le idee del club nel voler continuare con Modric anche per il prossimo anno".

Romano ha poi proseguito così: "Non è un discorso economico o di volontà: è un discorso che va a toccare altri punti. Modric vuole assicurarsi innanzitutto che il Milan sia in Champions League per la prossima stagione. Il rapporto con Max Allegri è un rapporto forte, e anche questo è un fattore. Modric stima tantissimo Allegri, e viceversa. C’è poi da aggiungere la competitività della squadra. Luka Modric non è soltanto un campione, è anche una persona molto ambiziosa, e si aspetta un Milan all’altezza dal punto di vista della squadra che verrà messa a disposizione l’anno prossimo dovendo inserire una competizione europea. Questi sono i fattori. Il Milan il suo lo sta facendo e ha dato carta bianca a Modric dal punto di vista del rinnovo. Quando vuole il Milan è pronto a firmare e a procedere: il Milan aspetta solo un segnale da Modric, che può arrivare in qualsiasi momento. Regna l’ottimismo, ma questi sono i passaggi, legati soprattutto alla competitività della squadra, che Modric attende per poi procedere in vista dell’estate".