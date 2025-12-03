Fabrizio Romano: "Dumfries nel mirino delle big Europee"

Denzel Dumfries resta ai box per infortunio, col suo rientro che potrebbe avvenire solo in Supercoppa e contro il Bologna. L'olandese ha vissuto un infortunio più complicato del previsto e ieri, durante il Gran Galà del Calcio, si è riaffacciato al mondo nerazzurro dopo qualche settimana di stop e di assenza dai campi. L'Inter lo aspetta e intanto valuta i possibili sostituti, con un occhio anche alla prossima estate.

In casa nerazzurra quella clausola lascia tutt'altro che tranquilli e, inoltre, arrivano anche le parole di Fabrizio Romano a inquietare l'ambiente:

"Denzel Dumfries resta sempre nel radar dei top club europei per il 2026, dopo le sue eccellenti prestazioni nell'ultimo anno e mezzo. La Serie A l'ha votato come terzino destro della stagione e ha generato 20 tra gol e assist nell'Inter e in Nazionale, brillando in nerazzurro. Tra due settimane il rientro dall'infortunio".

L'Inter, dunque, deve guardarsi intorno: nel 2026 le big potrebbero dare l'assalto a Dumfries...