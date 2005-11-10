Quando annuncerà Allegri? De Laurentiis: "Quando potrò, non mi scassate il pasticciotto"

"Voi volete essere considerati una grande squadra, ma quando dissi che il Maradona era un cesso e arrivò Ancelotti avevo ragione”. Aurelio De Laurentiis, come spesso gli capita un fiume in piena, ha risposto anche a diverse domande sul futuro allenatore del Napoli (Massimiliano Allegri), e in generale sulle condizioni del club, nella conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi: “La mia idea non è cambiata. Anche spendendo 200 milioni, non si risolvono i problemi del Maradona. Lì vi concederò una lunga intervista in cui risponderò e vi provocherò, e voi farete lo stesso. Ancora oggi il Napoli non ha un allenatore e anche se l'avesse non potrebbe annunciarlo. Conoscete le regole federali. È inutile che continuate a scassare il pasticciotto".

De Laurentiis ha ricordato di non poter ancora presentare ufficialmente Allegri, finché non sarà formalizzata la risoluzione consensuale con il Milan: "Posso presentare l'allenatore quando i regolamenti me lo concedono. Io non sono uno che va fuori dalle regole. Posso non essere d'accordo con le regole perché a volte sono fatte illo tempore e diventano stantie.

Abbiamo accettato di partecipare a un concorso in cui ci sono delle regole e allora le rispettiamo. Quando potremo annunciare l'allenatore, lo annunceremo".

La conferenza stampa di De Laurentiis.