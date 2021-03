Ronaldo fa flop, Pirlo lo difende: "Capita anche ai campioni di non riuscire a segnare"

È deluso dalla prestazione di Ronaldo? Domanda diretta ad Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, dopo l'eliminazione Champions contro il Porto. Il 7 lusitano ha giocato una gara difficile, ed è stato il peggiore in campo. "Quando gioca lui solitamente parti dall’1-0 ma capita anche a un giocatore come lui di non riuscire a fare gol. Capita anche ai campioni, ha dato il suo contributo facendo quello che doveva fare peccato non si sia riusciti a qualificarci”, ha risposto Pirlo in conferenza stampa.