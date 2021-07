Rosella Sensi contro Spalletti: "Battuta inappropriata su Totti, non è stato pacato"

L'ex presidente della Roma, Rosella Sensi, intervenuta sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della conferenza stampa di Luciano Spalletti, concentrandosi sulla battuta dell'allenatore del Napoli riguardo la serie tv di Francesco Totti: "Spalletti ha fatto qualche battuta inappropriata su Totti. La battuta fatta su di lui era rivolta proprio a Totti, non agli sceneggiatori della fiction. Voglio molto bene a Francesco e sono cose che dovrebbero chiudersi così. Non c'è stata pacatezza da parte di Spalletti sulla fiction. Non voglio dire i difetti di Spalletti. Il pregio è che quando riesce a coinvolgere tutti può fare davvero molto bene, come avvenne nella mia Roma. De Laurentiis ha preso il Prof. Landolfi nel suo staff ed è stato un grandissimo acquisto, complimenti ad Aurelio".