Rossi: "Se la Lazio dovesse riuscire a vincere la Coppa Italia, sarebbe un'annata positiva"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione romana del Corriere della Sera, Delio Rossi ha parlato della stagione della Lazio: "Per dare giudizio bisogna aspettare che le bocce siano ferme. L’anno scorso l’Inter è arrivata in fondo in tutte le competizioni, senza però riuscire a vincere nulla. A poche settimane dalla fine dei giochi il giudizio sui nerazzurri sarebbe stato sicuramente diverso. Se la Lazio dovesse riuscire a vincere la Coppa Italia, sarebbe tutto sommato un’annata positiva".

Per il tecnico biancoceleste sarà difficile mantenere sempre alto il livello della concentrazione: "Quando le motivazioni sono così diverse le differenti partite assumono valori completamente diversi. Ho avuto la fortuna di giocare la Champions con una squadra non era abituata a stare a quei livelli e nella testa dei ragazzi era solo sul palco internazionale. I giocatori facevano ragionamenti.

Alcuni speravano di non giocare in serie A pensando che altrimenti non li avrei schierati tre giorni dopo in Champions, altri pensavano a non farsi male per non saltare le gare di cartello. I calciatori devono essere abituati a restare concentrati e focalizzare gli obiettivi, ma non sono tante le squadre con questi giocatori. La Lazio attuale ha meno tensione durante il campionato, ma bisogna vedere come la squadra arriverà alla semifinale di coppa".