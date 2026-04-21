Delio Rossi: "Per Atalanta e Lazio sarebbe meglio sfidare l'Inter in finale di Coppa Italia"

L'allenatore Delio Rossi, che in carriera ha guidato sia l'Atalanta che la Lazio - avversarie domani sera nella semifinale di ritorno di Coppa Italia - è stato intervistato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in vista del confronto della New Balance Arena: "L'Atalanta fino a poco fa sembrava messa meglio, ma la Lazio vista sabato a Napoli rimette tutto in discussione".

A Bergamo si ripartirà dal 2-2 maturato a Roma, con Delio Rossi che fotografa così l'incidenza dell'andata: "Avrà il suo peso ma non può essere determinante. Tra le due formazioni non c'è grande differenza, ma è comunque passato un mese e mezzo". Su chi potrà essere protagonista da una parte e dall'altra, poi aggiunge: "De Ketelaere e Zaccagni. Ma magari la deciderà un outsider…".

Atalanta-Lazio sarà anche un confronto diretto tra due allenatori che si rifanno a scuole molto diverse tra loro come Palladino e Sarri. Ne parla così Delio Rossi: "Quest'anno entrambi hanno avuto un compito difficile, ma hanno ottenuto il massimo dalle loro squadre". Per loro, meglio sfidare l'Inter o il Como in finale? Conclude così Rossi: "Dico l'Inter, perché il pronostico sarebbe tutto per loro e questo toglierebbe delle pressioni".