Delio Rossi: "Bologna, basta una scintilla. Ecco perché alla Panchina d'Oro ho votato Italiano"

Delio Rossi analizza il momento del Bologna. Il tecnico, intervistato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come non si aspettasse questo brusco calo da parte dei rossoblù ma come basti "una scintilla e questa potrebbe arrivare in Coppa Italia, perché la posta in palio è alta. Così come per la Lazio, è un obiettivo che darebbe ancora un senso alla stagione".

Rossi ha poi analizzato anche il "mal di Dall'Ara" da parte dei rossoblù felsinei: "Conoscendo un po' l'allenatore e le caratteristiche dei giocatori, quando arrivano tutti questi risultati negativi in casa significa che probabilmente in trasferta magari trovi più spazi, mentre a Bologna fai più fatica e concedi qualcosa".

Nessuna responsabilità di mister Vincenzo Italiano, mister per cui lo stesso Delio Rossi rivela di aver votato alla Panchina d'oro: "E' l'allenatore che sta meritando quello che sta ottenendo - ha concluso -. A differenza di molti altri ha fatto la gavetta, è partito dal basso e si è guadagnato passo dopo passo ogni traguardo. Visto nell'arco di tutta la sua carriera è tra i più interessanti. Quando succedono queste cose si cerca il problema ma non il modo per risolverlo. Magari avrà fatto qualche errore, però secondo me il più bravo è chi sbaglia meno, non chi non fa errori".