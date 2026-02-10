Delio Rossi: "Lazio, fra società e ambiente muro contro muro che non giova a nessuno"

Intervenuto sulle colonne dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ex tecnico della Lazio Delio Rossi ha parlato della situazione in casa biancoceleste: "Tra ambiente e presidente non è mai scoccata la scintilla. Adesso si sta instaurando un muro contro muro che non giova a nessuno, anche perché non c'è una soluzione. Non è che puoi pretendere che Lotito ceda una sua proprietà. La frattura mi sembra molto ampia e non so se si potrà ripianare".

Contro il Genoa l'Olimpico era di fatto vuoto ma la certezza dell'ex mister del Foggia è che "questo clima lo puoi superare solo con i risultati". "Se stai alla Lazio - ha proseguito - una delle migliori squadre d'Italia e del panorama europeo, devi dimostrare di esserne degno e che la società non si è sbagliata nell'ingaggiarti. Se invece sfrutti l'alibi che ti mancano i tifosi, molto probabilmente non hai le qualità per stare in una società di questo livello".

Infine sul rapporto fra la società e Sarri non sa se ci sia una frattura visto che il tecnico biancocleste conosceva bene l'ambiente: "Forse non era stato messo al corrente della reale situazione - ha concluso - però nel momento stesso in cui le cose sono diverse da quelle che aveva prospettato, ci sono due opzioni: o dici 'non mi sta bene, me ne vado', oppure cerchi di ottenere il massimo. Secondo me non ha senso accettare la situazione e poi lamentarsi. La gente non è stupida e lo sa che magari certe cose non sono andate come tu volevi".