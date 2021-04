Sabatini: "Non avrei mai tolto la fascia a Dzeko. Tiago Pinto? A Roma serve un frontman"

vedi letture

"Non avrei mai tolto la fascia a Dzeko, ma è una decisione interna". Parla così Walter Sabatini, direttore tecnico del Bologna ed ex della Roma, al canale Rete Oro in vista della sfida di domenica tra le due squadre: "Dzeko non può aver fatto una cosa talmente grave da essere degradato, è un grande professionista e l'ha fatto vedere anche contro l'Ajax".

Manca un uomo di campo nella Roma? "Se ritengono che possa fare il triplo ruolo di organizzatore, scouting e direttore sportivo va bene. Ma un frontman deve servire in una piazza come Roma. Ogni volta che uscivo da Trigoria dovevo fronteggiare i tifosi. Loro volevano spiegazioni sulle sconfitte e il mercato. Roma è una piazza alla quale vanno date spiegazioni e alla quale vanno raccontati i progetti. Sento questo silenzio alla Roma che non è corretto verso la città. Il tifoso della Roma è appassionato".