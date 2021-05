Salernitana in Serie A. Durante la festa muore un giovane in un incidente stradale

vedi letture

Tragedia nella festa promozione in Serie A della Salernitana. Come riporta Il Mattino nel corso delle celebrazioni per il ritorno dei campani nella massima serie 22 anni dopo l’ultima volta si è verificato un incidente stradale nel quale ha perso la vita un giovane di 28 anni.

Secondo quanto riportato da il quotidiano La Città il giovane si trovava in sella al proprio scooter quando ha perso il controllo del mezzo nei pressi di piazza della Concordia. Immediati i soccorsi, anche se la situazione è appara subito grave per i medici del 118. Inutile la corsa in ospedale, con il ragazzo arrivato senza vita al Pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona".

Seguiranno aggiornamenti.