Salernitana in Serie A! Lotito: "Traguardo conquistato perché questo gruppo è diventato una famiglia"

Festa promozione della Salernitana a Cascia con presente il presidente Claudio Lotito. Come riportano i colleghi di SkySport il numero uno del club campano ha voluto tenere un discorso ai giocatori. "Avete dimostrato di essere una squadra - si legge su GianlucaDiMarzio.com - .un gruppo determinato, unito, umile", ha esordito Lotito. "Un gruppo che ha cercato in tutte le maniere di portare a casa il risultato. Non è cosa comune: non tutte le squadre sono così e questa è stata la vostra forza. Ho chiamato poco fa Galliani mi ha fatto i complimenti. Ma poi gli ho detto una cosa. Che capisco i premi e tutto, ma alla fine non conta solo questo. Conta far parte di un gruppo, di una famiglia: ognuno svolge un ruolo e tutti si sentono responsabilizzati. Anche nelle difficoltà avete dimostrato di avere carattere e responsabilità. Eravamo partiti dicendovi che eravate una squadra forte e che avreste dovuto crederci: ce l’avete fatta!".