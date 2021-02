Sampdoria, con il pari a Benevento scatta il riscatto di Candreva: 2,5 milioni all'Inter

Il pareggio della Sampdoria contro il Benevento, coinvolge anche l'Inter in chiave mercato. Con il primo punto conquistato nel mese di febbraio infatti, è scattata in automatico la clausola obbligatoria per l'acquisto, a titolo definitivo, di Antonio Candreva da parte dei blucerchiati. L'accordo poneva come condizione per l'obbligo di riscatto la conquista, a partire dal mese di febbraio, di almeno un punto da parte della Sampdoria, obiettivo raggiunto col pareggio di oggi contro la formazione campana. Per Candreva quindi, la Samp verserà 2,5 milioni di euro nelle casse dell'Inter per l'acquisto dell'esterno offensivo.