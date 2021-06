Sampdoria, contatti intensificati con Giampaolo: possibile incontro la prossima settimana

Come riportato da Gazzetta.it, è in programma entro metà della prossima settimana l'incontro tra la Sampdoria e l'ex tecnico Marco Giampaolo. Nelle ultime ore i contatti si sarebbero intensificati. Attualmente l'allenatore è in vantaggio rispetto a Roberto D'Aversa e Giuseppe Iachini. Giampaolo è legato fino al 30 giugno 2022 al Torino, ma i due club starebbero già lavorando per trovare un'intesa.