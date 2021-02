Sampdoria, Damsgaard ha triplicato il proprio valore: in Premier lo seguono con attenzione

Un anno fa la Sampdoria ha pagato Mikkel Damsgaard 6 milioni di euro, ma oggi il talento 20enne che sta crescendo di settimana in settimana sotto la guida di Ranieri, ha già triplicato il proprio valore e il suo cartellino vale già circa 20 milioni. Gli occhi interessati della Premier League si sono già posati sulle sue qualità, ma se ne riparlerà in estate, nel frattempo il tecnico doriano gli chiede di mettere in campo tanta ambizione, con l'intento di portare più in alto possibile i blucerchiati. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.