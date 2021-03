Sampdoria, Damsgaard in vetrina: Juventus e Tottenham lo seguono con interesse

La Sampdoria ha messo in vetrina uno dei suoi migliori talenti, ovvero Mikkel Damsgaard, giocatore che è stato prelevato per poco più di 6 milioni e che ora ne vale non meno di 20. In Premier il Tottenham lo segue con grande interesse mentre in Italia piace molto alla Juventus. I blucerchiati però non hanno intenzione di cederlo a meno di offerte da capogiro, perché il piano sarebbe quello di trattenerlo un altro anno per valorizzarlo e poi cederlo ancora meglio nell'estate del 2022. A riportarlo è Tuttosport.