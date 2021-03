Sampdoria, Ferrero-Mihajlovic: l'attrazione è sempre viva. Anche per il futuro

Resta vivo il feeling e l'interesse da parte di Ferrero per Sinisa Mihajlovic, che da allenatore del Bologna sarà il prossimo avversario della Sampdoria in campionato. Il presidente dei blucerchiati è sempre stato molto vicino al tecnico serbo, anche nei momenti della malattia nel 2019. È stato il suo primo allenatore e in futuro non disdegnerebbe l'idea di ritrovarselo in casa. Ranieri non ha ancora rinnovato il contratto e Mihajlovic è senza dubbio un'idea che ronza sempre in testa del presidente. Il problema però è l'ingaggio, visto che Miha è legato al Bologna fino al 2023 con un accordo da 2 milioni all'anno, cifra che bloccherebbe sul nascere la trattativa per un suo ritorno. A riportarlo è Tuttosport.