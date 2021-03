Sampdoria, Gabbiadini è tornato: ora il rinnovo fino al 2024 tra ammortamenti e fiducia

Manolo Gabbiadini è tornato al gol e la Sampdoria vede così ripagare la fiducia e la lunga attesa. L'attaccante è sempre stato tenuto in grande considerazione dal club che ora è pronto a fargli prolungare il contratto fino al 2024, un anno oltre all'attuale scadenza. Non solo per motivi di ammortamento che ovviamente sono importanti per i conti, ma anche perché tutti in blucerchiato sono convinti che a 29 anni la punta abbia ancora molto da dare. A riportarlo è Tuttosport.